Türkiye'ye gelmeden güncellemesi geldi! Samsung Galaxy Note 10 için ilk güncelleme geldi

Samsung, yeni amiral telefonu Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus için güncelleme yayınladı. Parmak izi okuyucuyu iyileştiren güncelleme, dokunmatik ekran performansı başta olmak üzere kameraya kadar birçok bölümü iyileştiriyor. Buna ek olarak Ağustos ayı güvenlik yamaları güncelleme sayesinde cihazlarla buluşuyor.