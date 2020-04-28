Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Yunanistan, İsrail ile masaya oturuyor!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de SİHA görevlendirmeye başlamasının ardından Yunanistan, Ege’de Türkiye'nin yoğun hava operasyonuna karşı İsrail'den iki adet 'Heron' gözetim İHA'sı kiralamayı planlıyor.

Yunan basını Tanea.gr'de yer alan haberde, yakın zaman önce bu konuda bir anlaşma yapıldığı bildirdi. İHA'ların Yunanistan'a ne zaman geleceği veya nereye yerleştirilecekleri açıklanmazken, satın alma yerine kira sözleşmesi yapmanın nedeninin, maliyet tasarrufunun yanı sıra hızlı bir teslimatın sağlanması olduğu bildirildi.

Tanea.gr'de yer alan haberde, Yunan yetkililerin Türkiye’nin Meriç ve Ege Denizi’nde sağladığı İHA üstünlüğünden endişe duyduklarını aktarılırken, Türkiye’nin bu bölgelerde Bayraktar TB2 İHA/SİHA ve Anka İHA/SİHA’lar ile üstünlük kurduğunu belirtildi.

Yunan yerel basınından edinilen bilgiye göre, Yunan Savunma Bakanlığı ile İsrail arasında imzalanan üç yıllık sözleşme uyarınca ülke, ilk yıl 16,5 milyon Avro ve takip eden her iki yıl için 9,5 milyon Avro ödeme yapacak. Sözleşme, eğitim hizmetlerini de kapsıyor.

(star.com.tr)