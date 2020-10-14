Türkiye'nin uzay yatırımları artacak

Türkiye’yi uzaya taşıyan ROKETSAN, geliştirdiği teknolojileri denemek amacıyla bu yıl yeni bir roket fırlatmaya hazırlanıyor. Şirket, daha büyük hedeflere ulaşmak için de ciddi bir yatırım programını hayata geçirecek. Şirketin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Türkiye’nin uzay programını gerçekleştirmek üzere görevlendirildiğini belirten ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 2015’te geliştirdikleri sistemlerle uzaya erişime ilişkin faaliyetleri hayata geçirdiklerini söyledi. İkinci, uzaya ilk erişimi 2018’de bir sonda roketiyle sağladıklarını anımsatarak, Türkiye’nin ilk uzaya erişiminde 130 kilometrelik mesafeye çıktıklarını bildirdi.

YENİ DENEME YIL SONUNDA



Murat İkinci, şöyle konuştu: “Yıl sonu itibarıyla yeni denememizi gerçekleştireceğiz. Önceki fırlatmada deneyemediğimiz ve bu süre içinde geliştirdiğimiz itki sistemlerinin, manevra kontrol sistemlerinin, itki yönetim sistemleri üzerindeki bazı aviyonik sistemlerin test ve denemeleri yapılmış olacak. Bundan sonraki aşamada ise ilk hedefimiz, kısa süre içinde 100 kilogramlık bir yükü 400 kilometredeki yörüngeye yerleştirebilecek ve ülkemizi ‘kendi uydusunu kendi yörüngesine yerleştirebilecek ülke’ statüsüne eriştirecek çalışmanın tamamlanması olacak. Bunun için de özellikle yakıt teknolojileri konusunda ROKETSAN kendi imkanlarıyla ve endüstrinin bütün imkanlarını kullanarak geliştirme yapıyor. Buradaki temel gaye, tamamen kendi mühendislerimizle, ekosistemimizle, partnerlerimizle böyle bir çalışmayı nihayetlendirebilecek aşamaya gelebilmek.” ekosistemimizle, partnerlerimizle böyle bir çalışmayı nihayetlendirebilecek aşamaya gelebilmek.”

MESAFEYİ KAPATMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ



Türkiye’nin uzayda yeni bir oyuncu olduğuna dikkat çeken İkinci, “Aradaki mesafeyi kapatabilmesi için çok yoğun bir çaba içinde olması lazım. Çünkü çok temel teknolojileri milli ve yerli olarak gerçekleştirebilmek için çok fazla insan gücü ve çalışmaya ihtiyacımız var. Gelinen noktada ROKETSAN, SSB’nin ve Türkiye’nin uzay programına olan taahhütlerini yerine getirdi. Bundan sonraki aşamalarda da taahhütlerini zaman kısıtları da dahil olmak üzere, yerli ve milli imkanlarla geliştirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı. İkinci uzaya erişim noktasında hem Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamayı hem de uluslararası alanda çok saygın bir uzay şirketi olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

FARKLI ALANLARDA KATKI YAPACAK



Murat İkinci, uzay için yapılan çalışmaların çifte kullanım açısından da çok ciddi artılarının olacağını değerlendirdiklerini belirterek, “Mevcutta yapmış olduğumuz çalışmaların sağlık, tarım gibi çok farklı alanlara etkisi olabilir” dedi.

MİLLİ İMKANLARLA BÜYÜK MOTOR



Bundan sonraki aşamalarda üst seviye hedefleri yerine getirmek üzere ciddi yatırımlar yapılacağını vurgulayan ikinci, “Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlarla yatırımlarımızı hızlandırdık. 1-2 yıl içinde özellikle 400 ve 400 kilometre ötesindeki yörüngelere ulaşabilecek büyük motorları yerli ve milli imkanlarla geliştirmek üzere çok ciddi bir yatırım programı içindeyiz. ROKETSAN çok daha güçlü motorların milli imkanlarla yapılacağı bir yatırım planlaması içinde” dedi.