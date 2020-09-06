Türkiye'nin M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırılıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki M60T ve Leopard 2A4 ana muharebe tanklarının modern koşullara uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmaları sürüyor.

Resmî Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, M60T ve Leopard 2A4 tanklarının zırh paketlerinin kalifikasyon testlerinin ve entegrasyonlarının başarıyla tamamlandığını kaydetti.

“TANKLARIN BEKA YETENEKLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK”

Sürecin Roketsan’ın Balistik Koruma Merkezi’nde gerçekleştirildiğini belirten Demir, “Öncelikle 40 tankın zırhlandırılması, bulundukları bölgede yapılarak tankların beka yetenekleri en üst seviyeye çıkarılacak.” ifadelerini kullandı.