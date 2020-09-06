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  3. Türkiye'nin M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırılıyor
06 Eylül 2020 Pazar 14:09 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırılıyor

Savunma sanayisine yönelik yatırımlarını günbegün artıran Türkiye, envanterindeki M60T ve Leopard 2A4 tankların modernizasyonunu da hız kesmeden sürdürüyor. Savunma Sanayii Başkanı Demir, tanklar için geliştirilen zırh paketinin kalifikasyon testlerinin ve entgrasyonlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki M60T ve Leopard 2A4 ana muharebe tanklarının modern koşullara uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmaları sürüyor.

Resmî Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, M60T ve Leopard 2A4 tanklarının zırh paketlerinin kalifikasyon testlerinin ve entegrasyonlarının başarıyla tamamlandığını kaydetti.

“TANKLARIN BEKA YETENEKLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK”

Sürecin Roketsan’ın Balistik Koruma Merkezi’nde gerçekleştirildiğini belirten Demir, “Öncelikle 40 tankın zırhlandırılması, bulundukları bölgede yapılarak tankların beka yetenekleri en üst seviyeye çıkarılacak.” ifadelerini kullandı.

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