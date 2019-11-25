Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak 

Söz konusu ihtiyaçlara yönelik olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme Enstitüsü’nde pasif terahertz yöntemle görüntüleme yapan bir sistem geliştirildi. Sistemin endüstriyel seviyede gerçek zamanlı görüntü sunabilen versiyonunun geliştirilerek cihazın ticarileştirilmesi için ASELSAN ile prensip anlaşmasına varıldı. Proje ve lisans sözleşmesi imzalanarak, 2020’de ASELSAN’a teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.