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  3. Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak 

Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak 

Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak 

Güvenlik aramaları sırasında insanların uzun süre bekletilmemesi, mahremiyetlerinin ihlal edilmemesi önem taşıyor.

Söz konusu ihtiyaçlara yönelik olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme Enstitüsü’nde pasif terahertz yöntemle görüntüleme yapan bir sistem geliştirildi. Sistemin endüstriyel seviyede gerçek zamanlı görüntü sunabilen versiyonunun geliştirilerek cihazın ticarileştirilmesi için ASELSAN ile prensip anlaşmasına varıldı. Proje ve lisans sözleşmesi imzalanarak, 2020’de ASELSAN’a teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 


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