Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6726
  • 6,2607
  • 281.975
  • 100077
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Türkiye'den İHA satın alan ülkeye askeri eğitim

Türkiye'den İHA satın alan ülkeye askeri eğitim

Türkiye'den İHA satın alan ülkeye askeri eğitim

Ukraynalı askerler, Türkiye'de Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı kompleksinin kullanımıyla ilgili eğitim alıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı askerlerin, Bayraktar TB2 İHA'ların kullanımına yönelik Türkiye'de eğitim aldığı belirtildi.

Açıklamada, ileride ikinci asker grubunun eğitim için Türkiye'ye gideceği kaydedildi.

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 İHA’ları bir süre önce teslim edilmiş ve testleri başarıyla gerçekleştirilmişti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Suç duyurusunda bulunmuştu... Seren Serengil'den ilk açıklamalar
Giyim tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuldu
Demet Özdemir, Can Yaman'ın adını anmadı
Bircan Bali evlendi
'Yüzümde hiç estetik yok' dedi, kimseyi inandıramadı
<p>Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ne bağlı Beloreçensk şehrinde 2 çocuğun hırsızlık görüntüleri ülkede

Rusya Yılın Hırsızlığını Konuşuyor... Bu Azim Pes Dedirtti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın boşanma tarihi belli oldu

'500 kilo altın var' iddiası o ili karıştırmıştı! Kazı sonucu belli oldu