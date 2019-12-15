Türkiyeden de görülüyor... Hava kararınca gökyüzü cümbüşü!

Bugün de hava karardıktan sonra kuzey ve doğu yönü ufuk çizgisine bakılarak izlenebilecek olan Geminid, saatte ortalama 20 meteorun düşmesine sahne oluyor. Dünya Güneş etrafındaki yörüngesinde ilerlerken küçük gezegenlerden saçılan göktaşlarının arasından geçiyor. Bu göktaşları dünya atmosferine girdiğinde ise yanarak parçalanıyor.