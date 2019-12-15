Türkiyeden de görülüyor... Hava kararınca gökyüzü cümbüşü!
Her yıl Aralık ayında gözlenen ve ‘Meteor yağmurlarının kralı’ olarak bilinen Geminid (İkizler) meteor yağmuru, dün saat 19.00 sularında dünya ile aynı anda izlendi.
Bugün de hava karardıktan sonra kuzey ve doğu yönü ufuk çizgisine bakılarak izlenebilecek olan Geminid, saatte ortalama 20 meteorun düşmesine sahne oluyor. Dünya Güneş etrafındaki yörüngesinde ilerlerken küçük gezegenlerden saçılan göktaşlarının arasından geçiyor. Bu göktaşları dünya atmosferine girdiğinde ise yanarak parçalanıyor.