Türkiye'de her 4 kişiden biri siber zorbalığa maruz kalıyor

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TRT Haber’de kasım ayı itibariyle yayına başlayan Yapımcılığını M. Semih KARA’nın üstlendiği Güvenli Tık Programının ilk bölümünde “Siber Zorbalık” konusu ele alındı. Siber Zorbalık Kavramı BTK Uzmanı Dr. Şahin Bayzan, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul ve Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün tarafından değerlendirildi

Siber Zorbalık Nedir?

DR Şahin Bayzan Siber zorbalığın, bireylerin internet, dijital teknolojiler ya da cep telefonları aracılığıyla eziyet, tehdit, taciz, küçük düşürülme, utandırılma ve benzeri şekillerde hedef alınması olduğunu belirtti.

Dr. R. Erdem Erkul, Türkiye’de her 4 kişiden birinin siber zorbalığa maruz kaldığını, bu durumun dünya ortalaması ile aynı olduğunu siber zorbalık kavramının henüz yeni olduğunu araştırmaların yeni yapıldığını belirtti. Türkiye’de 30 milyon Y ve Z kuşağı olduğunu ve bu sayının Dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan fazla olduğunu ve yoğun olarak bu kesimin siber zorbalığa maruz kaldığını ekledi.

İnternette dolaşırken, oyun oynarken, sosyal medyada siber zorbalığa maruz kalabiliyor.

Siber zorbalık ne tür sonuçlar ortaya çıkarıyor?

Siber Zorbalığa maruz kalan kişiler özgüven eksiliği, kızgınlık, duygusal çöküntü, endişe, hayal kırıklığı ve üzüntü yaşayabiliyor. Hatta maruz kalan kişiler intihara kadar sürükleniyor.

Siber zorbalığın hukuki boyutu nedir?

Avukat Kürşat Ergün, zorbalığın internette yapılmasının hiçbir öneminin olmadığı, siber zorbalığı işleyen kişinin ergin olup olmaması ve işlendiği yerin hiçbir öneminin olmadığı çok ciddi cezalarla karşılaşabildiğini belirtti.

Siber Zorbalığa maruz kalan kişilerin, konuyu ailesiyle fazla paylaşmadığı, bundan dolayı siber zorbalığa maruz kalanın bunu paylaştığından tepki vermemek ve sonuna kadar dinlemek gerektiği belirtildi.

BTK Uzmanı Şahin Bayzan, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu Başkanlığı bünyesinde internet yardım merkezi kurulduğunu ve bu başlıklardan birinin de Siber Zorbalık olduğu buradan konuyla ilgili detaylı bilgi edinebileceklerini söyledi.

Bugün Dünyanın yarısından fazlası internet kullanmaktadır. İnternet Kullanım yaşı da yediye kadar düşmüştür. Bu gelişmelere paralel olarak dünyada ve ülkemizde siber zorbalığa maruz kalma oranı giderek artmaktadır.