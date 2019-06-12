Türkiye, yıldızın isim babası olacak

Türkiye Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, “İsim vermenin belirli kuralları var, siyasi içerikli olmamalı, kimseyi rencide etmemeli. Bize, ülkemize yakışır bir isim koymalıyız. Ülkemize verilen yıldız ilkbahardan sonbahara kadar gözlemlenebiliyor’’ dedi.