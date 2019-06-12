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12 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:00

Türkiye, yıldızın isim babası olacak

Türkiye, yıldızın isim babası olacak

Uluslararası Astronomi Birliği’nin (IAU) 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türkiye, 457 ışık yılı uzaklıktaki WASP-52 kodlu yıldızın ve yörüngesindeki ötegezegenin “isim babası” olacak.

Türkiye Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, “İsim vermenin belirli kuralları var, siyasi içerikli olmamalı, kimseyi rencide etmemeli. Bize, ülkemize yakışır bir isim koymalıyız. Ülkemize verilen yıldız ilkbahardan sonbahara kadar gözlemlenebiliyor’’ dedi. 

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