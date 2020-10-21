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21 Ekim 2020 Çarşamba 00:01 | Son Güncelleme:

Türkiye yapay zekayla uçacak

Türkiye yapay zekayla uçacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bir yandan hava platformları geliştirip üretirken bir yandan da bunları en yeni teknolojilerle donatmak için yapay zeka konusundaki çalışmalara odaklandı.

Öncelikli olarak otonom sistemler, görüntü işleme sistemleri, karar destek sistemleri ve büyük veri analitiği altyapıları üzerinde çalışan TUSAŞ, yakın dönemde şirketin bütün süreç ve platformlarında yapay zeka etkilerinin görülmesini hedefliyor. TUSAŞ Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Müdürü Güven Orkun Tanık’ın verdiği bilgiye göre, TUSAŞ’ın bu konudaki en önemli gündem maddelerinden birini yapay zeka konusu oluşturuyor.

Tanık “Biraz daha ileri gidecek olursak bunlar otonom savaş uçaklarına giden yolu açacak çalışmalar. Bu tür milli sistemlerin geliştirilmesi, gelecek açısından önemli” dedi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ma

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