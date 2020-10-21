Türkiye yapay zekayla uçacak

Öncelikli olarak otonom sistemler, görüntü işleme sistemleri, karar destek sistemleri ve büyük veri analitiği altyapıları üzerinde çalışan TUSAŞ, yakın dönemde şirketin bütün süreç ve platformlarında yapay zeka etkilerinin görülmesini hedefliyor. TUSAŞ Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Müdürü Güven Orkun Tanık’ın verdiği bilgiye göre, TUSAŞ’ın bu konudaki en önemli gündem maddelerinden birini yapay zeka konusu oluşturuyor.

Tanık “Biraz daha ileri gidecek olursak bunlar otonom savaş uçaklarına giden yolu açacak çalışmalar. Bu tür milli sistemlerin geliştirilmesi, gelecek açısından önemli” dedi.