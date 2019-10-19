Türkiye Teknoloji Buluşmalarının 73. Etkinliği Diyarbakır'da Gerçekleşti !

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen Teknoloji Buluşmaları, 18 Ekim Cuma günü Diyarbakır'da gerçekleşti. Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet KAYA, Vodafone Türkiye CEO’su Colman DEEGAN ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter ÖZDEMİR’in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, başarılı oyuncu Atılay ULUIŞIK’ın sunuculuğunda, alanında uzman sektör paydaşlarının konuşmaları ve panelleri ile sürdürüldü.

“E-TİCARET SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI.”

Açılış konuşmasını yapan TOBB E-ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, ülke genelinde e-ticaret seferberliği başlattıklarını belirtti. Özdemir, "E-ticaret seferberliği kapsamında yerelde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak çalışma yapmayı planlıyoruz. 1 yıl boyunca KOBİ’lere ücretsiz e-ticaret sitesi veriyor ve danışmanlık desteğimiz ile dijitalleşme süreçlerini güçlendiriyoruz. İşletmelere balık vermekten ziyade, balık tutmayı öğretiyor ve hızlıca e-ticarete geçmelerini sağlıyoruz.” dedi.

“GELECEĞİ DİJİTALLEŞME İLE İNŞA EDECEĞİZ.”

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan:

“Dijitalleşme, sektörlerin rekabet edebilirliği, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği ve yarının inşası için, dün olduğundan çok daha fazla önemli. Çünkü bugünden şekillenmeye başlayan yeni dünyanın emareleri gösteriyor ki; yarınlar bize hayal ettiklerimizin çok daha ötesinde yenilikler getirecek. Vodafone olarak, KOBİ’lerimizi geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla yıllardır Anadolu’yu geziyoruz. İki yıl önce TOBB işbirliğiyle başlattığımız Dijital Dönüşüm Hareketi ve ana sponsoru olduğumuz Türkiye Teknoloji Buluşmaları ile bu çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirdik. KOBİ’ler Türkiye'de toplam işletmelerin %99,9’unu oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ’lerin, hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor.” İfadelerinde bulundu.

Etkinliğin ilk panelinde Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf AYSAL’ın moderatörlüğünde “Başarılı KOBİ Örnekleri” başlığı altında Sabah Gazetesi Editörü Metin CAN, DBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Ahmet DURU, Kardelen Otomotiv YK Hikmet BARAN ve Özel Bağlar Hastane Koordinatörü Turan ODABAŞI gelişen dijital sektörlerde başarılı yolculukları hakkında ilham veren paylaşımlarda bulundu.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın ikinci panelinde ise Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut ÇATALKAYA moderatörlüğünde “Fintech’ler KOBİ’lerde Dijital Dönüşümün Neresinde?” konusu mercek altına alındı. Panelde Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora ŞAHAN ve Kolay İK Yönetici Ortağı Tunca Üçer katılımcılara söz konusu başlık hakkında detaylı bilgiler sundu. Panelin ardından “E-ticarette Pazaryeri” konusu ile Trendyol.com Pazaryeri Kategori Yöneticisi Gökhan GÜNAY ve e-ticaret yazılımları hakkında konuşmak üzere Ideasoft Satış Direktörü Zekeriya ATEŞ sahneye davet edildi.

E-ticaret süreçlerinin önemli bir parçası olan strateji konusunu ise “İş’te Yeni Medya Stratejileri” başlığı altında Yeni Medya Stratejisti Elif DAĞDEVİREN işledi ve Vodafone Pazarlama Müdür Yardımcısı Ece EREN’in Diyarbakırlı girişimcilerin dijital skor ölçümlerini yapması ile sabah oturumları tamamlanmış oldu.

Öğleden sonra da dijital dünyanın ünlü oyuncularını ağırlayan Teknoloji Buluşmaları’nda “E-ticaret Lojistiği” başlıklı sunumuyla Oplog İş Geliştirme Uzmanı Gizem AYGÜN, e-ticaretin somut yanı olan lojistik süreçlerini detaylandırdı.

Teknoloji Buluşmalarının üçüncü panelinde ise Eticaret Merkezi CEO’su Merter ÖZDEMİR ve ePttAVM CEO’su Hakan ÇEVİKOĞLU ülkemizde son yıllarda gelişmekte olan e-ihracat konusunu işleyerek katılımcılardan gelen sorulara cevap verdi.

E-ticaret ekosisteminin temel yapı taşlarını oluşturan uzmanların sunumlarına ev sahipliği yapan Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nda sırasıyla Sahibinden.com Pazarlama Uzmanı Vahap YARAMIŞ, Nebim Çözüm Ortakları Müdürü Meltem TOMBAK, Entegra Pazarlama Yöneticisi Birkan TÜZER ve Goodjob Marka Mühendisi Ömürden SEZGİN katılımcılara dijital yetenekleri kullanarak hem markalarını hem de gelirlerini büyütmeleri adına değerli bilgiler verdi.

Ücretsiz olarak katılımın sağlanabilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın sıradaki etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için www.teknolojibulusmalari.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

AA