Türkiye tasarımda 4 yıldır lider durumda 

Türkiye bu yıl, geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 129 ülke arasında 49’uncu sırada yer aldı. Raporda dikkat çeken konuların başında, Türkiye’nin “Tasarım” alanında 4 yıldır üst üste birinci olması geliyor. Raporun ortaya koyduğu bir diğer önemli nokta ise Türkiye’de patent başvurularının ticarileşme için yeterli sayıda olmaması ve birlikte çalışma kültürünün hâlâ oluşmaması. Türkiye son dönemde inovasyon ve Ar-Ge alanına yaptığı yatırımları artırdı.