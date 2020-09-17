Türkiye siber hedefte

Türkiye’nin ismi son aylarda uluslararası kamuoyunda öne çıkınca siber suçluların hedefi haline geldi. Türkiye dün parsecuremap.com’un yayınladığı siber saldırı haritasında en fazla saldırılan ülke oldu. Siber güvenlik kuruluşu Trend Mikro’nun son rapor ise saldırının boyutunu ortaya koydu. Rapora göre sadece haziran ayında tüm dünyadaki fidye saldırılarının yüzde 26’sı Türkiye’ye gerçekleştirildi. Böylece fidye yazılım saldırılarında, Türkiye tüm ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

14.6 MİLYON SALDIRI



Türkiye’ye 14,6 milyon saldırının gerçekleştiği haziran ayında en çok hedeflenen sektörler ise sırasıyla; kamu, üretim ve sağlık sektörleri oldu. Türkiye bankacılık ve finansal tehditlerde ise dünyada ilk 5’te yer aldı. Saldırılarda en büyük artış ise iş e-postası güvenliği ihlali yoluyla yapıldı. Bu tür saldırılarda e-postaları en çok taklit edilenler ise CEO’lar olmaya devam ederken hedef alınanlar ise finans müdürleri oldu. Kötü amaçlı dosyaların sayısı aynı dönemde yüzde 166 artarken bu dosyaların yüzde 70’ten fazlasını ise PDF uzantılı dosyalar oluşturdu.

FİDYE İSTİYORLAR



Rapora göre en çok saldırı ise WannaCry adlı fidye yazılımla yapıldı. WannaCry, Mayıs 2017’de 99 ülkedeki 230.000 bilgisayara bulaşarak 28 dilde fidye talep eden geniş çaplı bir siber saldırıyla gündeme gelmişti. WannaCry, enfekte olduğu bilgisayardaki dosyaları şifreliyor. Siber saldırganlar da bu bilgisayarın yeniden erişime açılabilmesi için fidye talep ediyor.

PANDEMİNİN DE ETKİSİ VAR



Gültekin “Pandemi döneminde sağlık sektörünün çok göz önünde olması ve o tarafa yapılan siber saldırıların gündem yaratması; bu sektörü de hedef yaptı” dedi.

SALDIRGANLAR DÜN DE DURMADI



Türkiye, siber saldırı haritası uygulamasına göre dün en fazla saldırıya uğrayan ülke oldu.

DIŞ POLİTİK KONJONKTÜR SALDIRILARI ARTIRIYOR



Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin dünyada fidye yazılımlardaki artışta Türkiye’nin birinci sırada olmasını birkaç nedene bağladı. AKŞAM’a açıklama yapan Gültekin bu konuda şunları söyledi: “Fidye yazılım saldırılarında bütün dünyada artış mevcut ve ülkemiz maalesef bu konuda belli dönemlerde ilk sıralarda yer almakta. Bunu tek bir sebebe indirgemek çok zor. Gözlemlediğimiz ana faktörleri şöyle özetleyebilirim: ‘Türkiye’nin içinde bulunduğu dış politik konjonktür’, ‘ülkemizin halen güvenlik teknolojileri ve insan kaynağı tarafında, görece geriden geliyor olması’, ‘ülke olarak regülasyonlar veya geçmiş alışkanlar sebebiyle firma içi teknoloji yatırımları yapıp bulut teknolojilerine geçme konusunda geç kalıyor olmamız’.