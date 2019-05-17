Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Erdoğan'a yerli otomobil sunumunu yaptı

Yerli otomobil projesinin ortaklarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,Twitter hesabından projeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldığını açıkladı. Görüşmeye ilişkin fotoğraf yayınlayan Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a Türkiye'nin Otomobili projemizde gelinen son noktayı arz ettik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle projemiz tüm hızıyla ilerliyor, ülkemize verdiğimiz sözü tutma konusunda kararlıyız" açıklamasını yaptı.

?Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

(Sputnik News)