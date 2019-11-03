Türk Telekom'dan 5G'de hız rekoru

SERDAR SAĞLAM

Türk Telekom, canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda dünya rekorunu kırdı. Bu denemeyle Türk Telekom, aynı zamanda 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisi’ni de ticari telefonlarla dünyada ilk defa deneyen operatör oldu. Türk Telekom’un Ümraniye Teknopark Mobil Şebeke Test Merkezi’nde Huawei’yle kurduğu canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği bu deneme sonucunda, içerisinde Türk Telekom 5G uyumlu SIM kartı bulunan, Huawei Mate 20 X 5G akıllı telefonuyla en yüksek 5G hızına ulaşıldı.

HEDEFLERİ YAKALADIK

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “İlerleyen yıllarda 5G alanında kullanılacak 5G NR Carrier Aggregation teknolojisini canlı 5G test şebekemiz üzerinde başarıyla uyguladık. Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde 5G teknolojisinin vaat ettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedefleri yakalandı” dedi.

DİJİTALLEŞMEYİ DESTEKLİYORUZ

HuaweI Türkiye CTO’su Simon Pei de, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, “Test sırasında, 5G hızında sadece Türkiye özelinde değil, dünya çapındaki değerler göz önüne alındığında da önemli bir rekora imza attık” diye konuştu. Pei, şöyle devam etti: “Huawei, gelecekte 5G’nin pazar lideri ticari uygulamalarını tüm ekosistemle paylaşmak için Türk Telekom’la çalışmaya devam edecek ve Türkiye’nin dijitalleşmesini, her zaman olduğu gibi destekleyecektir.”

FİBER ALTYAPIYI YAYGINLAŞTIRIYORUZ

Kıraç, şöyle devam etti: “Güçlü fiber altyapımızla 5G’ye en hazır operatör konumundayız. Türkiye’nin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp, 5G ve onu destekleyecek fiber altyapımızı ülke genelinde yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın yoğun çalışma ve fedakârlıklarıyla bugün burada elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlara önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek.” Bu arada Cuma günü oynanan Galatasaray ve ÇAYKUR Rizespor futbol maçı öncesinde taraftarlara Aslanlı Yol’da kurulan Türk Telekom Etkinlik alanında 5G teknolojisinin hayatımıza katacağı kolaylıklar çeşitli eğlenceli aktivitelerle anlatıldı.