Türk şirketler yeni projelerle yılı tamamladı! Savunma sanayii havada, karada, denizde gaza bastı

Türk savunma sanayii, bu yıl güvenlik güçlerine bir dizi yeni ürün kazandırdı, geleceğin harp ortamında görev alacak sistemler için de çalışmalarını sürdürdü. Şirketler, son dönemde elde ettikleri cirolarla rekorlar kırarken, ulaşılan ekonomik büyüklükler şirketleri uluslararası kıyaslamaların yapıldığı listelerde bu yıl üst sıralara taşıdı. ‘Defense News Top 100’de yer alan Türk şirketi sayısı 7’ye yükseldi. ASELSAN, ilk 50’ye girerken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN, STM ve BMC’ye bu yıl HAVELSAN ve FNSS de eklendi.

YERLİ SOLUNUM CİHAZINA KATKI



Şirketler başta yerli solunum cihazı olmak üzere, sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu cihazların üretimine de destek verdi. İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400 TUSAŞ’a teslim edildi. İnsansız hava araçlarında (İHA) görev yapacak yerli ve milli ilk turbodizel havacılık motoru TEI-PD170’in seri üretim ilk partisi de TUSAŞ’a sunuldu. ROKETSAN’ın geliştirdiği yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu. Böylece Türkiye’nin ‘uzay sınırını aşması’ ve ‘uzay ligine’ girmesi sağlandı. Yüksek yük taşıma kapasitesine sahip Akıncı ve Aksungur İHA’larının testleri başarıyla sürdürüldü. Aksungur, 49 saat havada kaldı.

‘HİSAR-A+’NIN SON TESTİ YAPILDI



Envanterde bulunan M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırıldı. İlk yerli metre altı çözünürlükte görüntüleme uydusu İmece’nin son montaj işlemi gerçekleştirildi. Orta menzilli gemisavar füzelerde kullanılmak üzere geliştirilen turbojet motorun testi başarıyla gerçekleştirildi. İlk milli ve yerli hava savunma füze sistemi Hisar-A+’nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı. Hava savunma ürün ailesinin yeni üyesi Sungur, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır hale getirildi. Milli gemilerin caydırıcılığını artıracak Atmaca seyir füzesiyle minyatür bomba projelerinde sona gelindi. Güdüm kiti HGK-83 ve ardışık delicili uçak bombası SARB-83 seri üretime hazır noktaya ulaştırıldı. Zırhlı muharebe aracı Tulpar da, bu yıl içinde testleri tamamlanan bir başka savunma sanayisi ürünü oldu.

TESLİMATLAR HIZ KESMEDİ



BAYRAKTAR TB2 İHA, Atak helikopteri, Anka gibi hava platformlarının teslimatı yıl boyunca sürdü. Yerli imkanlarla üretilen Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı M4K’nın teslimatları tamamlandı. Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi’nde ilk araçların tesliminin ardından, seri üretim dönemindeki teslimatlar başladı. Envanterdeki zırhlı muharebe aracı Vuran 4x4 ve mayına karşı korumalı araç Kirpi-II’ye yenileri eklendi. Korkut Kundağı Motorlu Hava Savunma Top Sistemi, Serhat Seyyar Havan Tespit Radarı, ASELPOD Hedefleme Sistemi, REDET-II Radar Elektronik Destek Sistemi teslimatlarına devam edildi.

İLK SİLAHLI İNSANSIZ DENİZ ARACI



Bu yıl başlatılan yeni projeler ise şöyle:

• ASELSAN tarafından Yeni Nesil Koral Elektronik Harp Sistemi Projesi.

• Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi.

• Milli Muharip Uçak Projesi’nin yazılım çalışmalarına başlandı.

• Orta sınıf silahlı insansız kara aracı projesi.

• Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ tanıtıldı.