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  3. Türk savunma sanayiinde müthiş gelişme! İlk kafile TSK'ya teslim edildi
15 Haziran 2020 Pazartesi 18:21 | Son Güncelleme:

Türk savunma sanayiinde müthiş gelişme! İlk kafile TSK'ya teslim edildi

Türk savunma sanayiinde müthiş gelişme! İlk kafile TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı Demir, TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenlerinin yenilendiğini belirtti. Demir bu kapsamda, yerli-milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve iki Modernize Çekili Toptan oluşan seri üretimin ilk kafilesinin TSK'ya teslim edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirme çalışmalarımız sürüyor.

35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor.

Güncel teknolojiye sahip alçak irtifa hava savunma silahı olarak kullanıma sunulan toplara parçacıklı mühimmat atma yeteneği kazandırılıyor. Yerli-milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve iki Modernize Çekili Toptan oluşan seri üretimin ilk kafilesini TSK’ya teslim ettik

Ateş İdare Cihazı sistemi, aynı anda 3 adet Modernize Çekili Top ve 1 adet Hisar-A Füze Fırlatma Sisteminin kontrolünü sağlayabiliyor."

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