Türk savunma devleri bugün görücüye çıkıyor

Türkiye'nin ilk üç boyutlu sanal fuar uygulaması XperExpo, SAHA İstanbul üyesi yaklaşık 300 firmaya yurt içinde ve dışında yeni fırsatlar için kapı açacak. SAHA EXPO sanal fuarında 400’den fazla savunma sanayisi ürünü gerçeğe yakın şekilde sergilenecek. TUSAŞ’ın TJ 300 ve PG 50 motorlarının da ilk kez tanıtılacağı fuar 9 Nisan 2021’e kadar açık kalacak.