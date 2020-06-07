07 Haziran 2020 Pazar 11:21 | Son Güncelleme:
Türk sahillerinin güvenliği yerli yazılıma emanet
Türk sahillerinin güvenliğine yönelik tedbirlerinin etkinliğini artıracak yerli yazılımların teslimatına başlandı.
Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketi HAVELSAN tarafından geliştirilerek Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi. Sistemle, 7/24 kesintisiz gözetleme yapılacak, kaza, kaçakçılık, düzensiz göç ile mücadele, karasuları ihlali, arama kurtarma konusunda etkin ve hızlı teknoloji sağlanacak.