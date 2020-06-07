Türk sahillerinin güvenliği yerli yazılıma emanet

Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketi HAVELSAN tarafından geliştirilerek Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi. Sistemle, 7/24 kesintisiz gözetleme yapılacak, kaza, kaçakçılık, düzensiz göç ile mücadele, karasuları ihlali, arama kurtarma konusunda etkin ve hızlı teknoloji sağlanacak.