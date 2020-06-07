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  3. ‘Türk Işın Tedavisi' Kovid-19'a umut oldu
07 Haziran 2020 Pazar 02:48 | Son Güncelleme:

‘Türk Işın Tedavisi' Kovid-19'a umut oldu

‘Türk Işın Tedavisi' Kovid-19'a umut oldu

“Türk Işın Tedavi Yöntemi”, ilk olarak Türk bilim adamları tarafından “TurkishBeam Seçici- Sensitiv UVC ve Lazer Tedavisi”, kısaca “TurkishBeam” adı altında kurulup geliştirildi.

Türk Işın Tedavisi yönteminde Sağlık Bakanlığı’nın klinik çalışma başvurusunu onaylaması üzerine hastalar üzerinde uygulamaya imkan sunan klinik araştırma sürecine geçildi. Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, “Kovid-19’u da içeren birçok viral hastalığı tedavi edebilecek bu yöntem üzerindeki çalışmalar, ümit verici bir şekilde sürdürülmektedir” dedi. Yöntemle mikroorganizmalar, mantarlar, bakteriler ve virüsler yok edilerek hücre ve DNA’lar korunuyor.  

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