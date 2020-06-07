‘Türk Işın Tedavisi' Kovid-19'a umut oldu

Türk Işın Tedavisi yönteminde Sağlık Bakanlığı’nın klinik çalışma başvurusunu onaylaması üzerine hastalar üzerinde uygulamaya imkan sunan klinik araştırma sürecine geçildi. Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, “Kovid-19’u da içeren birçok viral hastalığı tedavi edebilecek bu yöntem üzerindeki çalışmalar, ümit verici bir şekilde sürdürülmektedir” dedi. Yöntemle mikroorganizmalar, mantarlar, bakteriler ve virüsler yok edilerek hücre ve DNA’lar korunuyor.