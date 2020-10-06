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  • Türk İHA'larına talep yağıyor: Ukrayna, 48 adet Bayraktar TB2 almak istiyor
06 Ekim 2020 Salı 11:30 | Son Güncelleme:

Türk İHA'larına talep yağıyor: Ukrayna, 48 adet Bayraktar TB2 almak istiyor

Türk İHA'larına talep yağıyor: Ukrayna, 48 adet Bayraktar TB2 almak istiyor
AKSAM.COM.TR

Bölgedeki çeşitli çatışma bölgelerinde boy gösteren Bayraktar TB2 SİHA'lara talep yağıyor. Sırbistan'ın Türk S/İHA'larıyla ilgilendiğinin açıklanmasının ardından bu kez de Ukrayna'nın 48 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almak istediği bildirildi.

Ukrayna’nın silah ithalat ve ihracatlarıyla yetkili kurumu Ukrspetsexport’un CEO’su Vadsim Nozdri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye’den 48 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almak istediğini açıkladı.

Aksam.com.tr’nin Ukrayna merkezli yayın yapan Levy Bereg’den aktardığı habere göre, 12 adet S/İHA kontrol istasyonu kurmak isteyen Ukrayna’nın her bir istasyona 4 adet SİHA konuşlandırmak istediği bildirildi.

SIRBİSTAN DA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye’den insansız hava araçları satın alma konusu ile yakından ilgilendiklerini belirtti.

Bayraktar TB2 insansız hava araçlarından övgüyle söz eden Vucic, “Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor.” diye konuştu.

FORBES’TEN TÜRK S/İHA’LARINA ÖVGÜ

ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye’nin son yıllarda yerli imkânlarla geliştirdiği Bayraktar-TB2 ve Anka-S insansız hava araçlarının (İHA), kendilerini Suriye, Irak ve Libya sahalarında kanıtladıklarını yazdı.

Forbes’te yer alan makalede Akıncı, Aksungur ve Alpagu’nun da yakında envantere girerek Türkiye’nin gücüne güç katacağı belirtildi.

Öte yandan, Bayraktar Akıncı’nın, Türk güvenlik güçlerine sağlayacağı istihbarat, gözetleme ve hedefleme imkânlarıyla gelecek 10 yılın “oyun kurucusu” olacağı öngörüsünde bulunuldu.

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