Türk Deniz Kuvvetleri'ne ANKA teslimatı: İlk kez Otomatik Tanımlama Sistemi ile donatıldı

Operatif İHA Tedarik Projesi kapsamında başarı ile kabul testleri yapılan 4’üncü Anka Hava Aracı yeni kabiliyetler ile birlikte teslim edildi.

Deniz üstü ve kara hedeflerinin uzaktan tespiti ve teşhisini, hareketli hedeflerin tespitini ve takibini yapabilen, menzili artırılmış SARPER , SAR/ ISAR/ Deniz Arama Radarı (Sentetik Açıklıklı Radar) ilk defa ANKA hava aracı üzerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine sunulmuş oldu.

İSTİHBARAT BİLGİLERİNİ ANLIK İLETEBİLİYOR

Ayrıca yine ilk kez İHA’ya entegre Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS: Automatic Identification System) yeteneği sayesinde yüzlerce mil mesafedeki tüm deniz üstü unsurlarının kimlik bilgilerinin tespit yeteneği kazandırılan ANKA’lar, tüm radar, görüntü ve otomatik tanımlama sistemi istihbarat bilgilerini anlık olarak Komuta Merkezlerine iletilebiliyor.

7/24 KEŞİF VE GÖZETLEME YAPABİLİYOR

Daha önce teslim edilen 3 ANKA hava aracının da yine TUSAŞ tarafından Otomatik Tanımlama Sistemi ile modifikasyonları bu teslimatla birlikte yapılırken, Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilen 2’si SAR ve EO/IR kameralı toplam 4 adet ANKA, Doğu Akdeniz’den Kuzey Ege’ye Türkiye’nin tüm deniz sınırlarında 7/24 keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılıyor.