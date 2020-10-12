Türk bilim insanlarına süper bilgisayar erişimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD’de birlikte çalıştığı hocasıyla da görüştüğü TÜBİTAK konferansında, “Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortak Girişimi’nin (EuroHPC) üyesi olduk, dünyadaki en hızlı 5 süper bilgisayardan birine ulaşmak için Barselona’daki merkezle ortaklık kurduk. Araştırmacılarımız, önümüzdeki yılın sonunda bu süper bilgisayara erişebilecekler” dedi. Bakan Varank, TÜBİTAK ULAKBİM ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı’na, video konferans yöntemiyle katıldı.

200 ARAŞTIRMACI



Varank, konferansın ABD’de birlikte çalıştığı Geoffrey Fox’un da aralarında olduğu 200’den fazla araştırmacıyı bir araya getirdiğini ifade ederek Fox’un, Indiana Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri alanında seçkin bir profesör olduğunu söyledi. Fox’ın aynı zamanda Dijital Bilim Merkezi Direktörü olduğunu ve Caltech, Syracuse ve Florida State üniversitelerinde çeşitli görevlerde bulunduğunu anlatan Varank, “Dr. Fox şu anda biyoloji, patoloji, sensör bulutları, görüntü işleme, derin öğrenme, ağ bilimi ve parçacık fiziği konularında altyapıdan analitiğe uygulamalı bilgisayar bilimleri alanında çalışıyor. Yıllar boyunca, aralarında Türklerin de bulunduğu birçok doktora öğrencisine danışmanlık yaptı. Kendisi, yüksek lisans eğitimim sırasında benim de hocamdı” açıklaması yaptı.

Süper bilgisayarların, önemine dikkat çeken Varank, “Bu teknoloji, bir yandan yeni bilimsel keşifleri güçlü bir şekilde desteklerken diğer yandan da hayatımızda her zamankinden daha etkili bir hale geliyor. Türkiye bu nedenle süper bilgisayarların yaygın kullanımına büyük önem veriyor” ifadelerini kullandı.

MÜKEMMELİYET MERKEZİ HAZIR



Kullanıcıları eğitmek ve sektörün süper bilgisayarlara erişimini kolaylaştırmak için TÜBİTAK ULAKBİM, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi ile mükemmeliyet merkezi inşa edeceklerini belirten Varank, süper hesaplama konusunda bütünsel bir görüşe sahip olduklarını kaydetti. Varank, altyapı yatırımlarının artırılması, araştırma ödeneklerinin iyileştirilmesine çalıştıklarının da altını çizdi.

YERLİ AŞI İÇİN DEVREDE



Varank, bu altyapının araştırmacıların ve sektör oyuncularının karmaşık sistemlere kolay erişimini sağladığını belirterek “Kovid-19 salgını sırasında TRUBA, aşı ve ilaç geliştirme araştırmalarını destekledi. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi araştırmacıları, TRUBA’yı kullanarak Kovid-19 virüs yapısını sıraladı. Ayrıca TÜBİTAK SAGE’nin de çoğu analitik çalışması TRUBA’da yapılıyor.” değerlendirmesinde bulundu. TRUBA süper bilgisayarını bir üst seviyeye taşımayı planladıklarına dikkati çeken Varank, şöyle devam etti: “ODTÜ’de yeni nesil veri merkezimizi inşa ediyoruz. Önümüzdeki haziranda tanıtımını yapacağız. Bu yeni merkez, açık veri üzerinden birçok veri hizmeti sağlayacak. Yeni TRUBA veri merkezimiz, Avrupa Açık Bilim Bulutu’nun da (European Open Science Cloud) resmi üyesi olacak”