Türk bilim adamı robota dokunma duyusu kazandırdı
Koç Holding’in teknoloji yatırım şirketi Inventram, insanın 5 duyusundan bir tanesi olan dokunma duyusunu robot ve cihazlara kazandıran ‘Sensobright’ yatırımını hayata geçirdi.
Robotların dokunduğunu insanlar gibi hissetmesini sağlayan söz konusu teknolojiyi Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin geliştirdi.
DÜNYADA ÇIĞIR AÇACAK
Sensobright ismiyle şirketleşen bu teknolojinin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, “5.2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen bu teknoloji dünyada çığır açacak” diye konuştu.