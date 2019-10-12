Türk bilim adamı robota dokunma duyusu kazandırdı

Robotların dokunduğunu insanlar gibi hissetmesini sağlayan söz konusu teknolojiyi Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin geliştirdi.

DÜNYADA ÇIĞIR AÇACAK

Sensobright ismiyle şirketleşen bu teknolojinin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, “5.2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen bu teknoloji dünyada çığır açacak” diye konuştu.