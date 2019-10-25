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  3. 'Tüm yurtta inovasyon Ar-Ge rüzgarı esecek'

'Tüm yurtta inovasyon Ar-Ge rüzgarı esecek'

'Tüm yurtta inovasyon Ar-Ge rüzgarı esecek'

İTO Başkanı Avdagiç, “Bizim yurt genelinde bir Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım”dedi.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen 4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İTO Başkanı Avdagiç, ekonomi ve ticaretin sınır tanımadığı, hatta sınırları değiştirdiği bir dönem yaşandığını belirterek şunları kaydetti: “Böylesi bir ortamda bizim de sınır tanımaz bir üretici, sınır tanımaz bir ihracatçı, sınır tanımaz bir tacir olma mecburiyetimiz var. Bizim hep birlikte tüm yurtta bir Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım.” 

 15.5 MİLYAR AYRILDI 

Türkiye’de 2019 yılında merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 15 milyar 597 milyon TL başlangıç ödeneği tahsis edildi. 

YABANCILARA RAKİP OLUYOR

THY Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut ise 2019 yılı itibarıyla Ar-Ge merkezleri, üniversiteler ve start-uplarla yaptıkları işbirlikleriyle global büyük oyuncuların fahiş fiyatlarla dünya pazarına sundukları ürünlerin yerli rakiplerini geliştireceklerini ifade etti.

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