Tüm hava savunma sistemlerinin korkulu rüyası olacak! 'Ezber bozan' hipersonik füze geliştiriyorlar

Japonya Savunma Bakanlığına bağlı Tedarik, Teknoloji ve Lojistik Ajansı (ATLA), hem gemileri hem de kara unsurlarını hedef alabilecek hipersonik güdümlü füze geliştirmeye başladı.

Aksam.com.tr’nin Naval News’ten aktardığı habere göre, ATLA tarafından “ezber bozan” şeklinde nitelendirilen hipersonik füzenin üretiminde süpersonik yanma odasına sahip motor teknolojisi kullanılacağı belirtildi.

2030’lu yıllarda tamamlanması hedeflenen projenin motor çalışmalarının, Mitsubishi Ağır Sanayi şirketi ile iş birliği halinde yürütüldüğü aktarıldı.

“EZBER BOZUP OYUNUN KURALLARINI BAŞTAN YAZACAK”



Söz konusu haberde, geliştirilmekte olan hipersonik güdümlü füzenin ATLA tarafından neden “tüm ezberleri bozup oyunun kurallarını yeniden yazacak” şeklinde tanımlandığıyla ilgili olarak şunlar kaydedildi:

“Hipersonik bir hızda yüksek irtifada manevra kabiliyetine sahip olacak füze, düşman hava savunma sistemlerini çıkmaza sokacak. Düşük irtifa hava savunma sistemlerinin üstünde, yüksek hava irtifa sistemlerinin ise altında uçabilme kabiliyetine sahip olacak füze, seyir rotasını da değiştirme yeteneği sayesinde dünyada mevcut tüm hava savunma sistemlerinin işini zorlaştıracak. İşte bu yüzden ATLA tarafından ‘ezber bozucu’ olarak tanımlanıyor.”