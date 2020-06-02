TÜBİTAK'tan patent atağı! Başvuru tarihleri açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 13 Mayıs'ta duyurduğu söz konusu çağrılardan ilki Sipariş Ar-Ge ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleniyor.

Çağrı kapsamında, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını tedarikçi kuruluş yaparken, proje çıktılarını müşteri kuruluş ticarileştirecek. Müşteri kuruluş, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacak.

Ortaklı projelerin desteklenmesi, iş birliklerini artıracak ve Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayacak. Bu süreç Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına da katkıda bulunacak.

Müşteri kuruluşlar içinden ikincil firmalar doğmasını özendireceği düşünülen çağrının, bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülüyor.

ORTAK BAŞVURU YAPILACAK

Çağrıya bir müşteri ve en az bir tedarikçi kuruluş ortak başvuru yapacak. Sektör ve konu sınırlaması bulunmayan çağrıda proje önerilerinde yer alacak pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi önem taşıyor.

Çağrı kapsamında projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30 milyon lira olabilecek. Projelerin ürün veya süreç geliştirme aşaması en fazla 24 ay, ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacak.

PATENTLİ TEKNOLOJİLER SANAYİYE AKTARILACAK

Üniversitelerde, araştırma altyapılarında ve teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını hedefleyen Patent Lisans çağrısıyla da teknoloji üreten kuruluşlarla müşterileri arasındaki etkileşimler artacak, hizmet alımları desteklenecek. Ulusal veya uluslararası patentlerle korunan teknolojilerin, lisanslama veya devir yoluyla ekonomik değer oluşturması sağlanacak.