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06 Kasım 2020 Cuma 00:25 | Son Güncelleme:

TÜBİTAK'tan bu yıl bilim insanlarına 18 özel ödül

TÜBİTAK'tan bu yıl bilim insanlarına 18 özel ödül

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülleri'ni açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl 4 bilim ödülü, 1 özel ödül ve 13 teşvik ödülü verildiğini bildirdi. Varank, Temel bilimler alanında Prof. Dr. Mustafa Soylak ve İsmail Türkan’ın, mühendislik bilimleri alanında ise Prof. Dr. Özgür Barış Akan ve Hilmi Volkan Demir’in ödüle layık görüldüğünü kaydetti. Teşvik Ödülleri’ni de açıklayan Varank, şu isimleri paylaştı: “Dr. Öğretim Üyesi Bilge Baytekin, Ferdi Karadaş, Prof. Dr. Sinem Çöleri, Hakan Usta, Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin, Mustafa Serdar Önses, Prof. Dr. Elif Çadırcı, Doç. Dr. Aydan Dağ, Tevfik Tamer Önder, Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Doç. Dr. Emre Selçuk, Dr. Öğretim Üyesi Selim Erdem Aytaç ve Gaye Soley.” TÜBİTAK özel ödülünün sahibi ise Prof. Dr. Cengiz Sinan Özkan oldu.

EN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ODTÜ

Bakan Varank, Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını da açıkladı. ODTÜ ilk sırada yer alırken, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’yle İTÜ ikinciliği paylaştı. Bu üniversiteleri Sabancı, Boğaziçi, Yıldız Teknik, Koç, Gebze Teknik, Özyeğin üniversiteleri takip etti. 

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