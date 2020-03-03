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  3. TÜBİTAK araştırmacı arıyor

TÜBİTAK araştırmacı arıyor

TÜBİTAK araştırmacı arıyor

TÜBİTAK ‘tersine beyin göçü' kapsamında yurtdışındaki bilim adamlarına dönük başlattığı programı yurtiçine de taşıdı.

TÜBİTAK’ın yurtiçindeki bilim insanlarına yönelik ilk kez başlattığı Ulusal Lider Araştırmacılar Programı’na başvurular alınmaya başlandı.

3 NİSAN SON GÜN

Program kapsamında, Ar-Ge harcamaları için toplam 1 milyon lira hibe ve projelerde yer alacak bursiyerlere aylık 6 bin liraya kadar destek verilecek. Gerekli şartları sağlayanlar, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 3 Nisan’a kadar başvurabilecek. 


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