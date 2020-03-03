TÜBİTAK araştırmacı arıyor

TÜBİTAK’ın yurtiçindeki bilim insanlarına yönelik ilk kez başlattığı Ulusal Lider Araştırmacılar Programı’na başvurular alınmaya başlandı.

3 NİSAN SON GÜN



Program kapsamında, Ar-Ge harcamaları için toplam 1 milyon lira hibe ve projelerde yer alacak bursiyerlere aylık 6 bin liraya kadar destek verilecek. Gerekli şartları sağlayanlar, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 3 Nisan’a kadar başvurabilecek.