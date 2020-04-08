TÜBİTAK 34 personel alımı yapacak! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TÜBİTAK personel alımı detayları adaylar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Başta mühendislik bölümlerinden mezun olmak üzere, ilanda belirtilen diğer şartları karşılayan adaylar personel olarak istihdam edilecek. TÜBİTAK SAGE'nin Ankara'daki merkezinde görev yapmak üzere "Usta" hizmet grubunda 34 personel alımı gerçekleştirilecek. Detaylar haberimizde…

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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nde (SAGE) istihdam edilmek üzere 34 personel alınacağını duyurdu.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE'nin Ankara'daki merkezinde görev yapmak üzere "Usta" hizmet grubunda 34 proje personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK İŞ BAŞVURU SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Personel alımı için başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden 22 Nisan’a kadar yapılabilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu’nun internet sayfalarında yayımlanacak.