TSK'ya yeni MPT-76 teslimatı gerçekleştirdi

Türk savunma sanayisinde piyade silahı üreticileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yeni Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) teslimatlarını gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB), tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen MPT-76'nın seri üretimi kapsamında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kale Kalıp ve Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ile yaptığı sözleşmeler kapsamında üretim ve teslimatlar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, son olarak 3 binden fazla MPT-76 daha TSK’ye teslim edildi. Bugüne kadar MKEK ve özel sektör tarafından toplamda 35 bin 500’den fazla silah üretilip TSK’nin hizmetine sunuldu.

MPT-76 üreticileriyle yapılan sözleşmeler doğrultusunda 96 binden fazla teslimat gerçekleştirilecek.

Türk mühendis ve işçisinin ortaya koyduğu MPT-76'nın hazırlık çalışmaları 2014'te tamamlandı. Testlerin ardından silahın seri üretimi 2016'da başladı.

Ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçti

NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışıyor.

TSK'nin ihtiyaçları doğrultusunda MKEK tarafından geliştirilen MPT-76, 7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebiliyor.

Yarı ve tam otomatik modlarda, gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizmayla çalışan tüfeğin etkili menzili 600 metreye ulaşıyor.

MPT-76, beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlıyor.

406 milimetre uzunluğunda bir namluya sahip silah, 12 kademeli ayarlanabilir dipçik tam açık konumdayken 1000 milimetre uzunluğunda bulunuyor. MPT-76'nın ağırlığı 4,2 kilograma karşılık geliyor.

(AA)