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  3. TSK'ya ait TCG Gür (S-357) Denizaltısı, Girne Limanı'na demirledi

TSK'ya ait TCG Gür (S-357) Denizaltısı, Girne Limanı'na demirledi

TSK'ya ait TCG Gür (S-357) Denizaltısı, Girne Limanı'na demirledi

FATİH ve Yavuz sondaj gemilerinin Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının devam ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait TCG Gür (S-357) Denizaltısı, Girne Limanı’na demirledi. Denizaltı, Girne Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan 'TCG GÜR S-357' denizaltısı, bugün Girne limanına yanaştı. Halkı selamladıktan sonra limana demmir atan denizaltı, Kıbrıslıların ziyaretine açıldı.

Denizaltıyı ziyaret eden Kıbrıslılar, grur duyduklarını belirtirken, koridor ve yatakların dar olması dikkatlerini çekti. kıbrıs halkı, 8 Temmuz'a kadar limanda demirli olacak denizaltıyı ziyaret edebilecek. TCG Gür (S-357) Denizaltısı, Akdeniz'de Fatih ve Yavuz gemisinin yanında Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine de koruma görevi yapıyor.

DENİZALTININ ÖZELLİKLERİ

Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan TCG Gür (S-357) denizaltısı, sessizliği ile savaş koşullarında büyük üstünlük sağlıyor. Uzunluğu 62 metre ve ağırlığı yaklaşık bin 400 ton olan denizaltı, derin denizde 50 gün su altında kalabilme kabiliyetine sahip.

(DHA)

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