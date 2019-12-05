TSK'nın uzaydaki gözü üçüncü yaşına girdi

TM Dijital Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uydu görüntü ihtiyaçlarını karşılayan Göktürk-1 çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlayan ve bu özellikleriyle en gelişmiş sistemlere sahip keşif, gözlem uyduları arasında yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsüyle karşılayan Göktürk-1, 5 Aralık 2016'da Fransız Guyanası'nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderilmişti.

Göktürk-1'in 5 Aralık 2016'da Fransız Guyanası'nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi'nden Vega roketi ile yörüngesine gönderilme anı

Göktürk-1'in fırlatılmadan önce Vega roketine yüklenme anına ait bir görüntü

Göktürk-1'in fırlatılma anına ait bir görüntü

TERÖR HEDEFLERİNİ GÖKTÜRK-1 UYDUSU TESPİT EDİYOR

Göktürk-1, Hava Kuvvetleri Komutanlığının projesi olarak, TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK, Ulusal Elektroni·k ve Kri·ptoloji· Araştırma Ensti·tüsü, ROKETSAN, TR TECNOLOGY gibi Türk ortaklarının katılımı ve Thales Alenia Space sorumluluğunda geliştirildi.

Yakıtsız olarak yaklaşık bin 70 kilogram kütleye sahip Göktürk-1, yörüngede yüksek çözünürlüklü optik kamerasıyla güneş eş zamanlı görev yapıyor.

Dünyadaki herhangi bir yerde keşif yapmak için tasarlanan 0,50 metre çözünürlüklü uydunun ömrü 7 yıl olarak öngörülüyor.