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  • TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı: İşte bir yılda yapılanlar
27 Aralık 2020 Pazar 11:49 | Son Güncelleme:

TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı: İşte bir yılda yapılanlar

TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı: İşte bir yılda yapılanlar
AKSAM.COM.TR

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. TOGG'dan yapılan paylaşımda bir yıl boyunca yapılan işler tek tek sıralandı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) "YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık" paylaşımında bulundu ve bir yıl boyunca yapılan işler tek tek sıralandı. 

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti."

TOGG'dan yapılan paylaşımda, batarya teknolojisi, platformu, stil tasarımı, tedarikçi durumu, marka ve kullanıcı durumu gibi detaylar tek tek açıklandı.

İşte Türkiye'nin otomobilin tüm detayları:

BATARYA TEKNOLOJİSİ 

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ PLATFORM HANGİ AŞAMADA?

STİL TASARIMI

TEDARİKÇİLER HAZIR MI?

"BİR OTOMOBİLDEN FAZLASI" İÇİN NE YAPILDI?

MARKA VE KULLANICI DENEYİMİ

EKİP BÜYÜDÜ MÜ?

GEMLİK TESİSİ NE DURUMDA?

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