27 Aralık 2020 Pazar 11:49 | Son Güncelleme:
TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı: İşte bir yılda yapılanlar
AKSAM.COM.TR
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. TOGG'dan yapılan paylaşımda bir yıl boyunca yapılan işler tek tek sıralandı.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) "YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık" paylaşımında bulundu ve bir yıl boyunca yapılan işler tek tek sıralandı.
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti."
Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti. #YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık����#DoğumYeriİstanbul pic.twitter.com/ExtqqNeiu5— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 27, 2020
TOGG'dan yapılan paylaşımda, batarya teknolojisi, platformu, stil tasarımı, tedarikçi durumu, marka ve kullanıcı durumu gibi detaylar tek tek açıklandı.
İşte Türkiye'nin otomobilin tüm detayları: