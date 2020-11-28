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  • THY'den yeni hava kargo şirketi açıklaması: Yüzde 100 THY iştiraki olacak
28 Kasım 2020 Cumartesi 00:37 | Son Güncelleme:

THY'den yeni hava kargo şirketi açıklaması: Yüzde 100 THY iştiraki olacak

THY'den yeni hava kargo şirketi açıklaması: Yüzde 100 THY iştiraki olacak
AA

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu, yüzde 100 THY iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada tamamı THY iştiraki olacak bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verildiği duyuruldu.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yönetim Kurulumuzca kargo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber Turkish Cargo'nun benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerimizin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurt dışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla yüzde 100 THY iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.
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