Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition ile Evinizde A320 Uçurabilirsiniz

Konsollarda oyun oynamak çok kolaydır. Bunun en büyük sebebi konsollar için üretilen oyunların ve kontrolcülerim tam uyumlu olması. Bir konsolunuz varsa ve bir kontrolcüye ihtiyacınız varsa yapmanız gereken şey orijinal olarak üretilen bir kontrolcü almak olur. Fakat PC kullanıcıları için bu durum farklıdır. Oyunlarla ve kullandığınız sistemle tam uyumlu bir kontrolcü bulmak zorlu bir iştir. Uzun bir araştırma sürecinden sonra tasarımı hoşunuza giden bir kontrolcü alırsınız fakat severek oynadığınız oyunla uyuşmaz siz kontrolcüyü 3.parti yazılımlarla kurmakla uğraşırken geçen her zaman sizi oynamak istediğiniz oyundan soğutmaya yol açar. Her ne kadar klavye ve fare sahibi olsanız da oynamak istediğiniz oyunla tam eğlenceye varamazsınız. İşte Microsoft Flight Simulator 2020’de böyle bir oyun. Thurstmaster TCA Sidestick Airbus Edition hem şık ve ergonomik bir tasarıma sahipken MS Flight Simulator 2020 ile de tam uyumludur. Bu da oyunun her anından zevk almanızı sağlar.

Tasarım

Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition, Airbus A320 Sidestick’in bire bir ölçeklendirilmiş bir tasarıma sahip. Tabandan tavana 30 cm olan TCA Sidestick etli ve kavraması gayet oturaklı bir ürün. Bu yüzden eli küçük olan kişiler için biraz büyük bir sidestick olacaktır. Fakat Airbus bu ürünü tasarlarken ortalama bir insan eli düşünerek tasarladığı için bir çok kullanıcı için ideal bir tutuş sağlanmış olacaktır. Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition kullandıktan sonra bir gün Airbus 320 kullanma fırsatı bulursanız Airbus Sidestick’i kavradığınız zaman yabancılık çekmeyeceksiniz.

Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition orijinal halinden farklı olarak ev kullanıcıları için birkaç küçük modifikasyonu içinde barındırıyor. Bunlardan en önemlisi TCA Sidestick başında bulunan tetik düğmeleri. Bu tetik düğmeleri çıkartılarak sağlak ya da solak ele sahip olan kullanıcılar için özelleştirilebiliyor. Böylelikle solak oyuncularda TCA Sidestick’ten sağlaklar kadar eğlenceli vakit harcayabiliyor.

Ürünün hem çubuk hem de taban kısmı sert plastikten yapılmasına rağmen bu sert plastik gayet dayanıklı ve oturaklı duruyor. Çarpma, düşürme, sert kavrama vs. durumlarda gayet dayanıklı bir ürün. Ayrıca ürünün renk ve desenleri uzun süre kullanmalarda silinme ve soyulma yaratmıyor.

TCA Sidestick üzerinde toplamda 17 farklı düğme yer alıyor. Bu düğmelerin hepsine istenilen şekilde kısayollar atanabiliyor. Her düğmenin kendine has dokusu ve kabartması olması oyun sırasında gözünüzü ekrandan ayırmadan düğmelere dokunarak hangi düğmenin komutunu aktif edeceğinizi kolaylaştırıyor. Böylelikle sürekli TCA Sidestick’e bakmak zorunda kalmıyor veya yanlış düğmeye basmıyorsunuz.

Ürünün taban kısmında uzun kullanımlarda bile kaymayı önleyen kauçuklar yer alıyor. Bu kauçukları zemini o kadar iyi kavrıyor ki siz özellikle TCA Sidestick’i kaydırmak istesenizde zemine adeta yapışıyor.

A320 Kokpiti Evinize Geliyor

TCA Sidestick’in en sık kullanacağınız kısmı ürünün çubuk kısmı. Çubuk kısmı ile aşağı-yukarı eğimi, sağa-sola eğimi ve sağa-sola dönüşü kontrol edebiliyorsunuz. Yani TCA Sidestick’in pedal kısmını ayrıca satın almanıza gerek kalmıyor. Bu kontrol şemasını düşününce Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition’un diğer birçok firmanın kontrolcülerinden daha önde bir kullanışa sahip olduğunu görüyorsunuz.

TCA Sidestick'in kontrol çubuğu da son derece hassas. TCA Sidestick’te, Thrustmaster'ın Hall Effect AccuRate Teknolojisi anlamına gelen HEART sistemini kullanıyor. HEART sistemi, mekanik potansiyometre adında dirençler kullanmak yerine kontrol için temassız mıknatıslar kullanılıyor. Böylelikle çubuk yalnızca doğal yerleşik dirençle dört eksende sorunsuz bir şekilde hareket ediyor. Ayrıca çok ince detaylı hareketlere de imkan sağlıyor. Bu manyetik sensörler 14 bit çözünürlük sunuyor. Bu da 16.384 farklı konumu kontrol çubuğuna algılatılabiliyor anlamına geliyor ve çok daha fazla hassasiyet sağlıyor. Böylelikle gerçek bir A320'nin analog hissini taklit edip çok pürüzsüz bir his vererek gerçekçiliği artırıyor.

Thrustmaster TCA Sidestick, Windows 10, 8 ve 8.1 sürümleriyle uyumlu olduğundan dolayı, Mac OS ve konsol kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Aslında konsollarda ve Mac OS’ta çok fazla uçuş simülasyonu olmadığı için çok üzücü bir durum değil. Thrustmaster TCA Sidestick’in kullanıcı dostu en büyük özelliği birçok uçuş simülasyonuyla uyumlu olması ve tak çalıştır ile tek bir ayar yapmadan kullanıma hazır olması olarak görünüyor. TCA Sidestick’in desteklemediği bir oyunla karşılaşılırsa Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor(T.A.R.G.E.T.) uygulamasını indirip istenilen şekilde özelleştirilebilir. TARGET uygulaması sayesinde hazır profiller indirip ekleyebileceğiniz gibi herhangi bir kısıtlama olmadan istenildiği sayıda profilde yaratılabiliyor. Hatta evinizde bir kokpit yaratmak isterseniz bu uygulama ile oluşturduğunuz kokpitteki her bir bileşeni özelleştirebilirsiniz.

Sonuç

Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition daha gerçekçisi yapılana kadar en gerçekçi uçuş hissi veren oyun kontrolcüsü gibi duruyor. Tasarım olarak Airbus A320 orijinal yan kontrolcüsüne sadık kalınarak tasarlanmış olması şıklık anlamında da oyunculara mutluluk verecek düzeyde. Sol el için kullanılabilme seçeneği olması ve kurulum gerektirmeyen tak çalıştır yapısı ile rakiplerine oranla daha ileri görüşlü bir ürün sunuyor.

14 bitlik hassasiyet ile birçok harekete imkan sağlayarak ekstra pedal satın alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ayrıca gövde üstünde bulunan 12 düğme ve toplam da 17 ayarlanabilir düğme ile klavye düğmelerine de ihtiyacınız kalmadan sadece sidestick ile oyunda sorunsuz bir kullanım sağlanıyor.

TARGET uygulaması ile istenilen değişiklikler yapılıp sayısız profil oluşturabiliyor ve Windows için çıkmış uçuş simülasyonları için firma tam uyum garantisi veriliyor. Geçmiş yıllarda çıkmış bir uçuş simülasyonu için düğme uyumu sağlanamıyorsa bile internetten uygun profil bulunup TARGET uygulamasına eklenerek ya da kendi ayarlarınızı TARGET uygulaması üstünden yaparak bu uyumsuzluk giderilebiliyor.

Thrustmaster resmi sitesinde 69,99 avro fiyat ile satılan TCA Sidestick verilen paranın hakkını fazlasıyla veriyor. Şu an döviz kuru yüksek olsa bile var olan fiyat Thrustmaster’ın vaat ettiklerine göre ucuz bile sayılabilir. Eğer bir fiyat/performans ürünü arıyorsanız Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition bu ürün olabilir.