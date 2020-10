Thrustmaster eSwap Pro ile oyun oynamak daha kolay

Thrustmaster, 90'lı yılların başından beri kaliteli oyun çevre birimleri üretirken son yıllarda kapsamlı yarış direksiyonları ve uçuş simülasyon çubukları üretip ürün yelpazesini genişleterek standarttan farklı tasarımlarla da oyunculara alternatifler sunuyor. eSwap Pro’da işte böyle bir ürün. eSwap Pro’yu standart bir kontrolcüden farklı kılan en belirgin özelliği soketli yapısı ile en ince detayına kadar özelleştirilebiliyor olması.

Thrustmaster ev kullanıcısı dışında gözünü bu kez de e-spor oyunculara dikmiş duruyor. Bakalım Thrusmaster eSwap Pro Kontrolcüsü e-spor oyuncularına neler sunuyor?

Tasarım

Ürünün paketini ilk elinize aldığınızda kutu içerisinde profesyonel oyunculara yönelik bir ürün olduğunu anlamamanız içten bile değil. Ürün standart bir kontrolcü kutusundan çok daha gösterişli bir kutuya sahip. Kutu açıldığında direk kontrolcü kullanıcıyı karşılıyor. Kutu içerisinde kontrolcü dışında kitapçıklar, mikro USB kablo ve soket yapıda olan tuşları çıkarabilmek için anahtarın yer aldığı bir kutu karşılıyor.

eSwap Pro, tasarım olarak standart bir kontrolcüye oranla biraz büyük ve oturaklı bir yapıda. Yani küçük ele sahip bir oyuncunun kullanması biraz zor olabilir gibi dursa da soket yapısı sayesinde her ele uygun özelleştirilebilir. Tasarım anlamında ürünü en güçlü yanı da soket yapısı. Mesela Xbox kontrolcüsü gibi hacimli kontrolcü seve fakat analog düzeni konusunda Playstation kontrolcüsü tercihi olan bir oyuncunun böyle bir ürün bulması son derece zor fakat eSwap Pro ile sadece 5 saniyede soket çıkarıp takma ile böyle bir ürün ortaya koyulabiliyor. eSwap Pro’da analog ve d-pad sıkımları sökülüp değiştirilebildiği gibi yandaki kavrama kauçukları, ortadaki dokunmatik yüzey ve L2-R2 tuşları da sökülüp değiştirilebiliyor. Ürünün yedek parça çeşitliliği de düşünüldüğünde yüzlerce tasarım kombinasyonu yapılabiliyor.

eSwap Pro kontrolcüsü standart sürümünde 16 adet programlanabilir düğme ve 2 adet analog düğme mevcut. Fakat modüler yapısı sayesinde düğme sayıları artırılıp azaltılabiliyor. Mesela analog düğme yerine d-pad takılabilir veya d-pad yerine üçüncü analog da eklenebilir. Bu durum tamamıyla kullanıcının isteğine bağlı.

Ürünün kablosu mikro USB ve örgü yapıda yeterince uzun bir kablo. Kablo kendine özel kilit mekanizması sayesinde küçük takılmalarda ya da hareketlerde vs. yerinden çıkmıyor. Kontrolcüyü yeterince sağlam tutuyor. Örgü yapısının sağlamlığına bakıldığında uzunca süre kopmadan kullanılabilecek kalitede. eSwap Pro kontrolcüsü ele alındığında kaliteli ve sağlam bir ürün olduğu fazlasıyla hissediliyor ve bu his ürünün kablosundan kutu içerisinde çıkan soket sökme anahtarına kadar her bir noktaya yansıyor.

eSwap Pro’nun soket oturması korkulacak gibi tırnatlı bir yapıda değil. Mıknatıslı bir yapıda tasarlamış olan soketler, bir akıllı saati standına oturttur gibi kendiliğinde oturuyor. Oyun sırasında ya da kontrolcü ters döndüğünde soketler yerinden ayrılmıyor. Kullanılan mıknatıslar gayet güçlü.

E-sporcuların Yeni Dostu

eSwap Pro kontrolcüsü etkili oyun içi performans için T-MOD modüler teknolojisi ve Hot-Swap özelliği ile oyunculara sunuluyor. Bu teknolojiler oyuncular için her durumda anında tepki vermeleri ve bu tepkide oyunda yaşanan gecikme süresini kısaltmayı amaçlıyor. E-spor oyuncuları için gecikme süresinin kısa olması son derece önemli bir durum olduğundan kontrolcü bağlantısını gecikmeyi kısaltmak için mikro USB ile sağlıyor.

Thrustmaster, eSwap Pro kontrolcüsünde bulunan düğmeler için 5 milyon tıklama ve analoglar için 2 milyon tıklama garantisi veriyor. Standart bir kontrolcü kullanırken duyulan “kol bozuk” sözü bu kontrolcü ile tarih olacak gibi duruyor.

eSwap Pro’nun güçlü diğer bir özelliği ise bilgisayar kullanıcıları için indirilebilir olan Thrustmapper uygulaması. Son derece basit bir kullanım sunan uygulama ile kontrolcü üzerindeki düğmeler istenilen şekilde programlanabildiği gibi analog hassasiyetleri, titreşim gücü vb. birçok ince ayar yapılabiliyor.

eSwap Pro’da Xbox ve Playstation kontrolcüleri dışında alt kısımda ekstra 4 düğme daha buluyor. Bir kontrolcüde düğme sayısı çok önemli olmasına rağmen alışılmışın dışında konumlandırılmış bu düğmelerin kullanımları son derece zor. Özellikle bir süre sonra bilekleri ağrıtmaya başlıyor. Kontrolcüdeki bu ekstra tuşları kullanmak için bileklerin eğitilmesi biraz zaman alacak gibi duruyor.

eSwap Pro bilgisayarda oyun oynayan oyuncular için kullanılabildiği gibi yakın zamanda Thrustmaster tarafından alınan Playstation lisansı sayesinde Playstation 4 ve Playstation 4 Pro’da da kullanılabiliyor. Evinde hem bilgisayar hem de Playstation sistemi üzerinden oyun oynayan oyuncular için bir taşla iki kuş vurulmuş oluyor. Böylelikle sistem değiştirirken kullanılan kontrolcüyü değiştirmeden alışılmış kontrolcü ile oyunlar kaldığı yerden devam edilmiş oluyor.

