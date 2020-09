The Witcher: Monster Slayer duyuruldu

CD Projekt Red’in yeni mobil oyunu The Witcher: Monster Slayer ile oyuncular canavar avına çıkıyor. IOS ve Android platformları için gelecek olan The Witcher Slayer,vetabanlı oynanışı ile oyunculara gittikleri her yerde canavar avlatacak.





olmayacak. Oyuncular The Witcher üçlemesinden olduğu gibi iksirler, bombalar ve yağlar üreterek günün gerçek saatinde ve gerçek hava durumu konuşlarında gerçek sokak ve caddelerde canavar avlayacak. Level sistemi bulunacak olan oyunda seviyesi yüksek olan canavarları avlamak zor, seviyesi düşük olan canavarları avlamak daha kolay olacak. Oyunun yapımcısına göre oyun bütün bunları yaparken konsol seviyesinde bir görüntü sunacak

CD Projekt Red’in mobil oyun stüdyosu olantarafından geliştirilen oyun Rivyalı Geralt’tan yüzlerce yıl öncesini anlatacak. Bu yüzden Geralt’ı oyunda görmek mümkün

CD Projekt Red tarafından verilen bilgiler düşünüldüğünde The Witcher: Monster Slayer oynanış sistemi ile daha önce mobil cihazlara çıkmış olan Pokemon Go’ya çok benziyor gibi görünüyor. Oyun çıkmadan ve yeni bilgiler paylaşılmadan önce kesin bir şey söylemek şimdilik mümkün değil.

The Witcher: Monster Slayer’ın ne zaman çıkacağı ile ilgili herhangi bir tarih verilmezken oyun ilk çıktığında ücretsiz olarak indirilebilecek.