The Outer Worlds: Peril On Gorgon genişleme paketi oynanış videosu yayınlandı

'daki ilk gösteriminin ardından,ve, oyunun iki hikâye genişleme paketinden ilki olaniçin "" yan görevinin yer aldığı derin bir bakış videosu yayımladı. Bu yeni oynanış videosu,'ini ilk kez görüntülemenin yanı sıra, yeni silahlar ve seyahatleriniz sırasında karşılaşacağınız bazı karakterleri de tanıtıyor





The Outer Worlds: Peril on Gorgon 9 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için 14,99 dolardan satışa çıkacak olan oyunun Türkiye fiyatı henüz belli değil.