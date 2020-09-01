01 Eylül 2020 Salı 23:25 | Son Güncelleme:AKSAM.COM.TR
The Outer Worlds: Peril On Gorgon genişleme paketi oynanış videosu yayınlandı
The Outer Worlds'un iki genişleme paketinden ilki olan Peril on Gorgon'dan detaylı bir oynanış videosu yayınlandı.
Gamescom'daki ilk gösteriminin ardından, Obsidian Entertainment ve Private Division, oyunun iki hikâye genişleme paketinden ilki olan The Outer Worlds: Peril on Gorgon için "Love Is The Plan, The Plan Is Death" yan görevinin yer aldığı derin bir bakış videosu yayımladı. Bu yeni oynanış videosu, Gorgon Asteroid'ini ilk kez görüntülemenin yanı sıra, yeni silahlar ve seyahatleriniz sırasında karşılaşacağınız bazı karakterleri de tanıtıyor
The Outer Worlds: Peril on Gorgon 9 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için 14,99 dolardan satışa çıkacak olan oyunun Türkiye fiyatı henüz belli değil.