The Last of Us Part 2 için geri sayım başladı: İnceleme puanları yayınlanıyor

Geçtiğimiz günlerde yeni nesil oyun konsolu olan Playstation 5’i tanıtan Sony Entertainment Playstation oyuncularının uzun zamandır beklediği The Last of Us’ın hikayesinin devamını konu alacak olan The Last of Us Part II,'nin çıkış tarihini belirledi.

Ertelemelerin ardından çıkış tarihi 19 Haziran 2020 olarak belirlenen devam oyununda gözler şimdi de oyun otoriteleri tarafından verilmiş inceleme puanlarında.

Bu yılın en çok beklenen oyunu olan The Last of Us Part II için inceleme kısıtlamasının ardından oyun dünyasının otoriteleri sayılacak mecralardan inceleme puanları yayınlanmaya başlandı. Puanlar genel olarak bu neslin son dönemlerinde bile harika oyunlar yapılabileceğini göstermiş nitelikte.

The Last of Us Part II İnceleme Puanları:

Best Game Ever – 9/10

Metacritic – 96/100

GameSpot – 8/10

IGN – 10/10

USG – 4.5/5

GamesRadar – 5/5

T3 – Platinum Award

GameInformer – 10/10

Destructoid – 8.5/10

VG24/7 – 10/10