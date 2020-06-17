Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8597
  • 7,7062
  • 379.304
  • 111066
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. The Last of Us Part 2 için geri sayım başladı: İnceleme puanları yayınlanıyor
17 Haziran 2020 Çarşamba 15:22 | Son Güncelleme:

The Last of Us Part 2 için geri sayım başladı: İnceleme puanları yayınlanıyor

The Last of Us Part 2 için geri sayım başladı: İnceleme puanları yayınlanıyor

Playstation oyuncularının uzun zamandır beklediği The Last of Us Part 2 için geri sayıma başladı. Devam oyununda gözler şimdi oyun otoriteleri tarafından verilmiş inceleme puanlarında...

Geçtiğimiz günlerde yeni nesil oyun konsolu olan Playstation 5’i tanıtan Sony Entertainment Playstation oyuncularının uzun zamandır beklediği The Last of Us’ın hikayesinin devamını konu alacak olan The Last of Us Part II,'nin çıkış tarihini belirledi. 

Ertelemelerin ardından çıkış tarihi 19 Haziran 2020 olarak belirlenen devam oyununda gözler şimdi de oyun otoriteleri tarafından verilmiş inceleme puanlarında.

Bu yılın en çok beklenen oyunu olan The Last of Us Part II için inceleme kısıtlamasının ardından oyun dünyasının otoriteleri sayılacak mecralardan inceleme puanları yayınlanmaya başlandı. Puanlar genel olarak bu neslin son dönemlerinde bile harika oyunlar yapılabileceğini göstermiş nitelikte.

The Last of Us Part II İnceleme Puanları:

Best Game Ever – 9/10

Metacritic – 96/100

GameSpot – 8/10

IGN – 10/10

USG – 4.5/5

GamesRadar – 5/5

T3 – Platinum Award

GameInformer – 10/10

Destructoid – 8.5/10

VG24/7 – 10/10

Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul'da 5 gün yağış var
Trabzonspor'da sakatlık depremi! G.Saray maçını kaçırabilir
Bursa'da şaka gibi olay: 'Haberim yoktu' dedi kimliğini bırakıp gitti
Rusya'dan ABD'ye flaş 'Libya' mesajı
Anormalleşme süreci mi? Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklamalar...
Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul etti

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul etti

Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların u&#x

Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

Savaş kazandıran kamuflaj teknikleri

Savaş kazandıran kamuflaj teknikleri

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıld&#x

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıldı