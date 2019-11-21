Telegram'ın kurucusu uyardı: Fotoğraflarınızın yayılmasını istemiyorsanız WhatsApp'ı hemen silin!

Rus programcı Pavel Durov tarafından 2013 yılında yayınlanan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, WhatsApp’a rakip olacağa benziyor. Geçtiğimiz günlerde 335.000 abone sayısıyla çarpıcı bir çıkış yapan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, “Tüm fotoğraflarınızın ve mesajlarınızın bir gün herkese açık bir şekilde paylaşılmasını istemiyorsanız WhatsApp’ı silin” ifadelerini kullandı.

Dünya çapında 200 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olan platform, WhatsApp'ın 1,6 milyarlık devasa kullanıcı tabanı yanında oldukça mütevazi kalıyor. Elbette bu sayılar, Telegram’ın WhatsApp’a sağlam bir alternatif olmasını engellemiyor. Durov’un WhatsApp’ın güvenli olmadığı yönündeki açıklamaları ise ilk değil.

Rus girişimci, bu yılın başlarında WhatsApp’ta keşfedilen bir arka kapı üzerine, “WhatsApp’taki yeni güvenlik açığı şaşırtıcı değil. WhatsApp hiçbir zaman güvenli bir yer olmadı” ifadelerini kullanarak, şirketin gizlilik odaklı bir hizmet haline gelmesi için, tüm pazarları kaybetme ve kendi ülkelerindeki yetkililerle çarpışma riskini göze almak zorunda olduğunu söylemişti.

Rus istihbarat ajansı FSB, geçtiğimiz yıl Petersburg metro istasyonundaki bombalı terör saldırısı sonrasında Telegram’dan kullanıcıların konuşma geçmişlerini teslim etmesini istemişti. Bu isteği reddeden Durov, kullanıcılarının güvenliğini riske atacak hiçbir veri paylaşımında bulunmayacaklarını ifade etmişti. Moskova hükümeti, teröristlerin saldırıyı organize etmek için Telegram’ı kullandığını düşünüyor.

Bu hafta içinde platformda önemli bir güvenlik açığı keşfeden WhatsApp, kullanıcılardan uygulamanın en son sürümüne güncelleme yapmalarını istedi. Hindistan'da bulunan açık, hacker’ların içinde kötü amaçlı yazılım bulunan bir video ile kullanıcıların mesajlarına erişmesine olanak sağlıyordu. Facebook, bu hafta hatayı düzeltti; ancak uygulamanın daha eski bir sürümünü kullanan kişilerin hala risk altında olduğunu belirtiyor.