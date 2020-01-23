Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan Apple kullanıcılarına uyarı: İzleme silahı!

Vkontakte ve Telegram gibi programların sahibi Rus yazılımcı Pavel Durov iCloud kullanıcılarını sert bir dille uyardı. Durov geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ın güvenli olmadığını ve hemen silinmesi gerektiğini söylemişti. Genç yazılımcının hedefinde ise bu sefer Apple’ın bulut depolama servisi iCloud var. Durov yaptığı açıklama ile iCloud’un bir “izleme silahı” olduğunu dile getirdi.

Apple, iOS işletim sistemine sahip cihazlarda depolanan verileri şifreliyor fakat iCloud'da buna izin vermiyor. Reuters'in haberine göre Apple, 'KeyDrop' ve 'Plesio' olarak adlandırılan uçtan uca şifreleme sistemlerini iCloud'da uygulamaktan FBI'nın baskısı nedeniyle vazgeçti.

Reuters'in haberini yorumlayan Rusya'nın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi Vkontakte ile anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, "iCloud, resmen izleme silahı haline geldi. Kişisel mesajlarınızın saklanması konusunda iCloud'a güvenen WhatsApp gibi uygulamalar, bu sorunun bir parçası" dedi.

Apple ve FBI yetkilileri, Reuters'a söz konusu haberle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Apple yönetimi, bu kararı 2 yıldan daha uzun süre önce aldı ancak kamuoyuyla paylaşmadı. Bilindiği gibi o dönem San Bernardino'da 14 kişiyi öldürüp 22 kişiyi yaralayan Syed Farook'un iPhone cihazına ulaşmak için FBI Apple'a baskı uygulamıştı.