Telefonla konuşan şoförü yapay zeka tespit edecek

ANLIK OLARAK UYARIYOR

Aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip eden sistem, görüntülerin yapay zeka tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor. Sürücünün sigara içtiğini, telefonla konuştuğunu, uyukladığını veya emniyet kemerini bağlamadığını algılayabilen yapay zeka, merkeze anlık uyarılarda bulunuyor.