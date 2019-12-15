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  3. Telefonla konuşan şoförü yapay zeka tespit edecek

Telefonla konuşan şoförü yapay zeka tespit edecek

Telefonla konuşan şoförü yapay zeka tespit edecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), İTÜ ARI Teknokent’te yer alan teknogirişim şirketi ‘PIXSelect’le geliştirdiği ortak bir projeyle, sürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini bağlamayan sürücüleri yapay zekayla tespit edebilecek.

ANLIK OLARAK UYARIYOR

Aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip eden sistem, görüntülerin yapay zeka tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor. Sürücünün sigara içtiğini, telefonla konuştuğunu, uyukladığını veya emniyet kemerini bağlamadığını algılayabilen yapay zeka, merkeze anlık uyarılarda bulunuyor.


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