Teknoloji heyecanı Gaziantep'te başladı! Bugün İHA yarıştıran gençler yarın füze uçak üretecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali ‘TEKNOFEST 2020’ Gaziantep’te başladı. koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı olan festivalde tüm önlemler alındı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TEKNOFEST’e ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773’e çıktı. Bu sene TEKNOFEST’e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam” ifadelerini kullandı.

SALGIN DURDURMADI



Bakan Varank, salgının, teknolojiye gönül verenleri, gençleri durduramadığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Teknoloji üreten Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda, yıldan yıla yüz binlerce genç bize katılmaya devam ediyor. Hepsi sadece tek bir amaca, çığır açıcı teknolojileri geliştirmeye odaklanmış durumda. Sizler TEKNOFEST’in gerçek kahramanlarısınız. Dereceye girmek elbette çok güzel, çok gurur verici ama dereceye giremeyenler de hiç üzülmesinler. Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini orta ve uzun vadede hep birlikte göreceğiz. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak.”

İLK KEZ ANADOLU’DA



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türkiye’nin en kadim şehri gazi şehirde ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için çok heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından gençler Gaziantep Kalesi’ne Türk bayrağı astı. Ardından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Solo Türk Gaziantep semalarında gösteri uçuşu yaptı. Daha sonra üzerinde TEKNOFEST ve Türkiye Teknoloji Takımı yazılı dev balon gökyüzüne bırakıldı.

GENÇLERE KARİYER HARİTASI



Bakan Varank, yarışmalara katılan gençlerin gelişimini festivalin haricinde de takip ettiklerini, dereceye girenlere staj imkanı sunduklarını, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmeye yönlendirdiklerini, paydaş kurumlarla gençlerin kariyer haritalarını çizdiklerini anlattı. Varank, “On binlerce gencimizin teknoloji geliştirmesi, şirketler kurması ve dünya pazarlarına açılmasını teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.

HAYALLERİNE YOL ARKADAŞI OLUYORUZ



Bakan Varank, “Bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyor, hayallerine yol arkadaşı oluyoruz” dedi.

PANDEMİYE RAĞMEN REKOR BAŞVURU



T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise TEKNOFEST’in Anadolu kenti olan Gaziantep’te yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Pandemiye rağmen rekor başvuru olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu: “Bu yıl pandemiye rağmen rekor seviyede başvuru aldık adeta dünyayı buraya getirdik diyebilirim. 7 binden fazla takım toplamda 100 bin genç bulunuyor. Bunlar yarışmalara başladı. Eğer yarışmalar yapılmasaydı emekleri, hayalleri, zayi olacaktı. Onların heyecanı sönmesin diye TEKNOFEST’e sadece yarışmalarla devam ediyoruz.”

ÇOCUKLAR DA YERİNİ ALDI



TEKNOFEST’te lise öğrencisi çocuklar da geliştirdikleri ürünleri sergiledi. Bakan Varank, fuar alanında gençlerin stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı.