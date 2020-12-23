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23 Aralık 2020 Çarşamba 09:59 | Son Güncelleme:

Teknoloji devlerinden yatırım hamlesi: Türkiye cep üssü oluyor

Teknoloji devlerinden yatırım hamlesi: Türkiye cep üssü oluyor
İHA

Çin ve Güney Kore'nin dev teknoloji şirketleri Samsung ve OPPO, akıllı telefon üretimini Türkiye'de gerçekleştirmek ve Avrupa'ya ihraç etmek için İstanbul ve Kocaeli'nde fabrika kuruyor.

Güney Koreli Samsung ve Çinli OPPO, Türkiye'de üretim için fabrika kurma hazırlığına girdi. Uluslararası iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime başlıyor.

İHA'da yer alan habere göre, Çinli mobil telefon üreticisi Oppo, yeni yılın ilk aylarında üretime başlamayı hedefliyor.

50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Üretimin tamamı İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak tesiste gerçekleşecek, montaj yapılmayacak. Söz konusu yatırımın büyüklüğü 50 milyon dolara yaklaşıyor.

Tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Oppo Türkiye'de üreteceği bazı modelleri başta Avrupa pazarı olmak üzere ihraç edecek. Samsung ise ilk etapta üretimi İstanbul'da kurulu bir alt yükleniciyle yapacak. Üretim, montaj ağırlıklı olacak.

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