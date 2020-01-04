Teknoloji devi Google'dan kritik uyarı: Sakın indirmeyin!

Dünyanın teknoloji anlamında önde gelen şirketlerinden Google internet tarayıcıları arasında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Chrome hakkında uyarıda bulundu. Google Chrome 79 sürümünde kritik hataların olduğu ortaya çıktı.

Google, geçen hafta yayınladığı internet tarayıcısı Chrome 79’un, uygulamadaki kritik bir hata nedeniyle indirilmemesi gerektiği konusunda kullanıcıları uyardı.

VERİLERİNİZ SİLİNEBİLİR

Oluşan hatanın sebebi olarak WebView altyapısını kullanan Chrome 79, bazı kullanıcıların cihazlarındaki verilerin silinmesi olarak açıklandı. WebView tabanlı uygulamalarda yaşanan bu sorun geliştiriciler haricinde kullanıcıları da etkiliyor. Chrome 79’un neden olduğu bu hatadan dolayı kaybedilen veriler geri getirilemiyor.

Bunun temel nedeni ise uygulamaların depolama alanında devreye giren WebSQL ve localStorage yazılım sorgularının Google Chrome 79 sürümünde devreye girmemesi. Google tarafından yapılan açıklamada, hatanın çözümü konusunda henüz bir karar verilmediği ortaya çıktı. Bu sorun çözülene kadar uygulamanın son güncellemesinin cihazlardan kaldırılması tavsiye ediliyor.

(shiftdeIete)