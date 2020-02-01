Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 304.875
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Teknoloji devi Apple'dan koronavirüs önlemi: Tüm mağazalarını kapatıyor

Teknoloji devi Apple'dan koronavirüs önlemi: Tüm mağazalarını kapatıyor

Teknoloji devi Apple'dan koronavirüs önlemi: Tüm mağazalarını kapatıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Çin'de başlayan koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

Çin'de başlayan ve çok sayıda ülkeye yayılan 'corona virüs'ü nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığı öğrenildi. Çin'deki Apple mağazalarının en az 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

 

in’in Vuhan kentinde otaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs salgını nedeniyle dünyaca ünlü dev şirketlerden, ülkedeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma ya da kısıtlama kararları geliyor. Birçok marka mağazalarını kapatırken, onlara teknoloji devi Apple da eklendi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, koronovirüs nedeniyle ülkedeki tüm mağazaların kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Yetkililer, Apple mağazalarının en erken 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağını ifade etti.

Çin’in Vuhan kentinde otaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs salgını nedeniyle dünyaca ünlü dev şirketlerden, ülkedeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma ya da kısıtlama kararları geliyor. Birçok marka mağazalarını kapatırken, onlara teknoloji devi Apple da eklendi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, koronovirüs nedeniyle ülkedeki tüm mağazaların kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Yetkililer, Apple mağazalarının en erken 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağını ifade etti.


Kadın'ın Şirin'i özüne döndü! Kıvırcık saçlarından eser kalmadı
İhaneti affetti! Eşiyle el ele görüntülendi
Flaşlar patlayınca panikledi! Kız arkadaşını yalnız bıraktı
'Akrabalarımla görüşmüyorum'
Yakalanınca sinirlendi: Aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?
<p>Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan´ın başkenti Sofya´da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlü

Bakan Çavuşoğlu: ´Bu ırkçı parlamenterin şanlı bayrağımıza yönelik tavrı elbette kabul edilemez´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yerini kimse bilmiyordu... Sular çekilince gün yüzüne çıktı

Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşımın gizli kahramanları görev başında