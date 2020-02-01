Teknoloji devi Apple'dan koronavirüs önlemi: Tüm mağazalarını kapatıyor

Çin'de başlayan ve çok sayıda ülkeye yayılan 'corona virüs'ü nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığı öğrenildi. Çin'deki Apple mağazalarının en az 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

in’in Vuhan kentinde otaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs salgını nedeniyle dünyaca ünlü dev şirketlerden, ülkedeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma ya da kısıtlama kararları geliyor. Birçok marka mağazalarını kapatırken, onlara teknoloji devi Apple da eklendi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, koronovirüs nedeniyle ülkedeki tüm mağazaların kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Yetkililer, Apple mağazalarının en erken 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağını ifade etti.

Çin’in Vuhan kentinde otaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs salgını nedeniyle dünyaca ünlü dev şirketlerden, ülkedeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma ya da kısıtlama kararları geliyor. Birçok marka mağazalarını kapatırken, onlara teknoloji devi Apple da eklendi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, koronovirüs nedeniyle ülkedeki tüm mağazaların kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Yetkililer, Apple mağazalarının en erken 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağını ifade etti.