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30 Eylül 2020 Çarşamba 18:23 | Son Güncelleme:

TEKNOFEST'te ‘Zeka Gücü'ne 4 ödül geldi

TEKNOFEST'te ‘Zeka Gücü'ne 4 ödül geldi

Turkcell'in hayata geçirdiği Zeka Gücü Sınıfları öğrencileri, TEKNOFEST'ten büyük başarılarla döndü.

Öğrencilerin 4 ödül aldığı festivalde, projeler büyük ilgi topladı. Gaziantep Nuray Tuncay Kara BİLSEM Takım Kural takımı ‘Ön Koltuk Büyüklerin’ projesiyle ‘Teknofest İlkokul Ortaokul Akıllı Ulaşım’ kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Aynı okulun hazırladığı ‘Akıllı Araç Kapısı’ projesi, ‘Teknofest İlkokul Ortaokul Akıllı Ulaşım’ kategorisinde, Team MMS takımı ise ‘Araç Ağırlık Dengeleme’ projesiyle ‘Lise Akıllı Ulaşım’ kategorisinde sunum ödülünün sahibi oldu. 

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