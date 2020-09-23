TEKNOFEST'te heyecan fırtınası başlıyor

TEKNOFEST heyecanı bugün Gaziantep’te başlıyor, etkinlikler 27 Eylül’e kadar devam edecek. Yarışmaların geçen yıldan daha büyük bir katılımla gerçekleştiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST’in 21 farklı kategoride yarışmaya ev sahipliği yapacağını ifade etti. Varank, yarışmalara Kovid-19’a rağmen yurtiçi ve dışından oldukça yoğun bir talep olduğunu söyledi.

ANADOLU’YA YAYILACAK



Bakan Varank, yarışmalara 81 il ve 84 ülkeden başvuru alındığı bilgisini vererek, 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde gencin TEKNOFEST’te yerini almak için başvuru yaptığını bildirdi. TEKNOFEST’te yarışmacılara 3 milyon lira ödül dağıtılacak. Varank, şunları kaydetti: “Milli Teknoloji Hamlesi’nin toplumsal seferberlikle mümkün olduğu kanaatindeyiz. O nedenle teknoloji üretiminin Anadolu’ya yayılması gerekiyor, Anadolu’da çok kuvvetli bir potansiyel var. TEKNOFEST'i Anadolu’ya taşıyarak, bu potansiyele ivme kazandırmak istedik.”