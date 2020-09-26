TEKNOFEST heyecanı sürüyor... Havada, karada tam gaz teknoloji!

Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ‘TEKNOFEST 2020’ ikinci gününde de tüm heyecanıyla devam etti. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde test uçuşunu yapan Cezeri Uçan Araba’ya ilişkin bilgi verdi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bayraktar, “Bundan sonraki hedefimizde akıllı uçan arabalar var. Adeta kişisel bilgisayar gibi kullanılan, kişisel akıllı arabaları hayal ediyoruz” dedi.

‘CEZERİ’ ERKEN GELEBİLİR



Bayraktar, teknolojide artık 5-10 yılın bile çok uzun bir zaman dilimi olduğunu belirterek, “Nasıl ki telefonlarımızın her iki yılda bir modelleri ve fonksiyonları değişiyorsa teknoloji de çok hızlı evinim yaptığından Cezeri’nin hayatımıza girişi biraz daha erken olabilir. Benim öngörüm 5 ila 15 yıl arasında geçen bir süreci kapsar” ifadelerini kullandı.

TARIM TEKNOLOJİLERİ



Ortadoğu Fuar Merkezi’ndeki teknoloji yarışmaları, İnsanlık Yararına, Çevre ve Enerji, Eğitim, Akıllı Ulaşım, Tarım, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım, Sürü İHA Similasyon, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje kategorisinde düzenleniyor. Öğrenciler, birbirinden renkli projelerini jürilerin önünde sergiliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmalarla tarımda kullanılan teknolojinin gelişmesine ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanılması hedefleniyor.

TÜRKİYE’Yİ DÜNYADA TEMSİL EDECEKLER



Selçuk Bayraktar, şampiyonanın her yıl daha iyi olduğunu söyledi. Dereceye girenler Türkiye’yi dünyada temsil edecek.

DRONE’LER RUMKALE’DEN UÇTU



TEKNOFEST’te yapılan Türkiye Drone Şampiyonası finali yapıldı. Final, 16 lisanslı pilotun katılımıyla Rumkale’de tarihi ve doğal güzellikler içerisinde özel olarak hazırlanan parkurda düzenlendi. Yarışmada dereceye girecek isimler Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edecek. Drone kullanan Bayraktar, “En fazla ilgi gören yarışmalarımızdan biri. Hem havacılığa, hem dronelara, akıllı robotlara ilgi çekmek açısından bu yarışmalar çok faydalı” dedi.

TESTLERİ DEVAM EDİYOR



Gökbey’in sertifikasyon ve geliştirme test uçuşları başarılı bir şekilde devam ederken, helikopterin her gün yeni bir özelliği test ediliyor.

‘GÖKBEY’ BU YIL YERLİ MOTORLA BULUŞUYOR



TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli Gökbey Genel Maksat Helikopteri, yıl sonunda yerli motoruyla buluşacak. TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı, “Ön prototip diyeceğimiz, helikopter üzerine yerleştirme açısından önemli olan motor prototiplerini alacağız. Bu yıl Atak’ın yeni bir versiyonunu devreye soktuk” dedi.